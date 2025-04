Swiatek, Pegula e Gauff se despedem nas quartas do WTA 500 de Stuttgart; Sabalenka avança

A polonesa, bicampeã do torneio, entrou na quadra com um retrospecto de 11-1 no saibro de Stuttgart, mas Ostapenko venceu os quatro primeiros games e quebrou o saque de Swiatek três vezes para vencer o primeiro set.

Swiatek então reagiu, levando a partida para a terceira parcial, mas Ostapenko retomou o controle da situação e enfrentará a russa Ekaterina Alexandrova (nº 22) no domingo nas semifinais.

A tenista russa havia derrotado Jessica Pegula horas antes em dois sets, por 6-0 e 6-4.

Depois de não conseguir vencer nenhum game no primeiro set, a americana de 31 anos salvou três match points quando estava perdendo por 5 a 2 no segundo set, mas não conseguiu virar o jogo.

Em outro lado do chaveamento, Gauff perdeu por 6-4 e 6-3 para a italiana Jasmine Paolini, sexta colocada no ranking mundial e vice-campeã no ano passado em Roland Garros e Wimbledon.

Paolini vai enfrentar nas semifinais Sabalenka, que não se deixou surpreender pela belga Elise Mertens (29ª), a quem derrotou por 6-4 e 6-1.