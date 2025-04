Zelensky diz que Ucrânia respeitará trégua pascal de Putin, mas denuncia violações

Na sexta-feira, a Rússia declarou o fim de uma moratória aos bombardeios contra infraestruturas energéticas na Ucrânia, depois de recriminações das duas partes de descumprimento do acordo.

Putin afirmou que a resposta ucraniana à trégua anunciada no sábado "vai mostrar a sinceridade do regime de Kiev, sua vontade e capacidade de respeitar os acordos, de participar do processo de negociações de paz destinados a eliminar as causas profundas da crise ucraniana".

Por outro lado, Rússia e Ucrânia trocaram, neste sábado, 246 prisioneiros de cada lado e 46 soldados feridos que precisavam de um tratamento de emergência. As trocas de prisioneiros são uma das últimas áreas de cooperação entre os dois países.

