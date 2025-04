Ataque israelense deixa um morto no sul do Líbano

Uma pessoa morreu neste domingo (20) no sul do Líbano em um ataque aéreo israelense, informou o Ministério da Saúde libanês, apesar da trégua em vigor entre Israel e o movimento islamista Hezbollah.

"Um bombardeio do inimigo israelense contra um veículo em Kauthariyet al Saiyad", uma localidade situada entre as cidades de Sidon e Tiro, "deixou um morto e um ferido", afirmou o ministério em um comunicado.

Israel prossegue com os ataques no Líbano, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro, após dois meses de guerra aberta contra o grupo pró-Irã.