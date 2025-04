Defesa Civil de Gaza anuncia 25 mortes em ataques israelenses

Ao menos 25 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram neste domingo (20) em ataques israelenses na Faixa de Gaza, informou a Defesa Civil palestina.

"Desde o amanhecer, os ataques aéreos mataram 20 pessoas e feriram dezenas, incluindo mulheres e crianças, em toda a Faixa de Gaza", declarou à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.

Um ataque com drone contra um grupo de civis deixou cinco mortos no leste de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, afirmou a Defesa Civil em um comunicado.