Inter perde para Bologna no fim (1-0) e luta pelo título da Serie A fica mais acirrada

A Inter de Milão perdeu para o Bologna por 1 a 0 nos acréscimos, uma derrota que deixou a luta pelo 'Scudetto' totalmente em aberto, neste domingo (20), pela 33ª rodada da Serie A italiana.

Com cinco rodadas restantes na temporada, a Inter e o Napoli, que venceu o lanterna Monza no sábado, lideram a tabela com 71 pontos.

Os 'nerazzurri', que têm a oportunidade de conquistar a tríplice coroa - Serie A, Liga dos Campeões e Copa da Itália - continuam no topo da classificação, mas apenas por conta do saldo de gols amplamente favorável (+40 contra +27).