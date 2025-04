Juiz da Suprema Corte americana critica bloqueio de deportação de venezuelanos

Um juiz conservador da Suprema Corte dos Estados Unidos criticou a intervenção do principal tribunal do país no sábado para suspender a deportação de migrantes venezuelanos ordenada pelo presidente Donald Trump, por considerar a decisão como "precipitada" e "legalmente questionável".

A Suprema Corte americana suspendeu nas primeiras horas do sábado a deportação de supostos membros de gangues venezuelanas do estado do Texas para uma prisão de segurança máxima em El Salvador, após uma ordem do governo de Trump invocando uma lei do século XVIII utilizada apenas em períodos de guerra.

O magistrado Samuel Alito e seu colega Clarence Thomas, ambos conservadores, foram os únicos que votaram contra a decisão majoritária entre os nove membros da instituição.