Liverpool rebaixa Leicester (1-0) e fica a um passo do título da Premier League

O Leicester, que conquistou a Premier League em 2016 e é comandado por Ruud Van Nistelrooy, passou por uma temporada dos pesadelos. O time não marca em casa pelo campeonato inglês desde dezembro e sofreu nove derrotas consecutivas em seu estádio.

- Arsenal adia título -

Mais cedo, o Arsenal venceu com facilidade (4 a 0) o Ipswich, que terminou com dez homens e está perto do rebaixamento. O time de Londres consolidou assim sua segunda colocação na Premier League e adiou o título do Liverpool.

Longe de ignorar a Premier League e concentrar seus esforços na Liga dos Campeões, onde se classificou para a semifinal contra o PSG esta semana, o Arsenal teve um desempenho sério.

O belga Leandro Trossard avançou para a linha ofensiva e marcou dois gols (14' e 69'). O brasileiro Gabriel Martinelli (28') e Ethan Nwaneri (88') completaram a goleada dos 'Gunners'.

Bukayo Saka não marcou, mas fez uma ótima partida, participando das jogadas que levaram aos dois primeiros gols. Ele também teve boas chances e foi quem, sem querer, fez com que Leif Davis recebesse o cartão vermelho aos 32 minutos.