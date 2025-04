Saint-Étienne vence Lyon (2-1) em dérbi marcado por paralisação de 45 minutos

Não houve mais surpresas e Stassin ampliou para os 'Verts' aos 67 minutos com o segundo gol. O americano Tanner Tessmann descontou para o Lyon 9 minutos depois (76'), mas os três pontos permaneceram no Estádio Geoffroy Guichard.

O Saint-Étienne continua em penúltimo lugar (17º), na zona de rebaixamento, mas alcançou em pontos o Le Havre (16º), que ocupa a vaga de repescagem pela permanência.

Com esta derrota, o Lyon cai da quarta para a sexta colocação e deixa a zona da Liga dos Campeões, dois pontos atrás do Lille (4º), que horas antes havia vencido o Auxerre (11º) por 3 a 1, com dois gols do canadense Jonathan David.

A partida foi marcada por uma forte pancada recebida pelo goleiro do Lille, Lucas Chevalier, num choque com o zagueiro Alexsandro, que causou "dois ou três dentes quebrados", segundo o técnico Bruno Genesio. Chevalier atingiu violentamente seu companheiro brasileiro com o joelho.

Em outro jogo, o Nice (5º) tampouco desiste de disputar a próxima Liga dos Campeões e ficou dois pontos atrás do Lille graças à vitória por 2 a 1 sobre o Angers (15º).

Enquanto isso, o Lens (8º) aumentou suas poucas chances de conquistar uma vaga europeia ao vencer por 3 a 1 o Brest (9º), enquanto o Reims (13º) deu um passo importante rumo à permanência na elite do futebol francês ao vencer o Toulouse (12º) por 1 a 0.