'Starter packs' e desenhos inspirados no Ghibli: imagens geradas por IA inundam as redes

Já era possível gerar imagens na plataforma. Mas a atualização do modelo ou programa (GPT-4o) no qual o ChatGPT se baseia permite obter resultados mais sofisticados, com instruções simples.

Trata-se de uma "inovação tecnológica", que explica o sucesso desta última moda, afirma Anaïs Loubère, especialista em redes sociais e fundadora da agência Digital Pipelettes.

- "Ego" e "nostalgia" -

Mas antes destas representações em miniatura dos internautas, os autorretratos inspirados no Studio Ghibli já tinham invadido as redes.

O famoso estúdio de animação japonês é conhecido por filmes como "Meu Amigo Totoro", "Porco Rosso", "A Viagem de Chihiro" e "Princesa Mononoke".

No fim de março, a internet foi inundada por imagens e memes gerados no estilo do estúdio.