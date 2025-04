Zverev comemora seu aniversário com título do ATP 500 de Munique

O tenista alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, comemorou seu 28º aniversário neste domingo (20) com seu 24º título ATP após derrotar o americano Ben Shelton (nº 15) por 6-2 e 6-4 na final do torneio de Munique.

Pela terceira vez na carreira, Zverev saiu vitorioso no saibro da cidade alemã, após os títulos de 2017 e 2018, embora este ano o torneio tenha sido reclassificado para a categoria 500, a terceira mais importante do circuito da ATP, atrás dos Masters 1000 e dos Grand Slams.

Sem bons resultados desde sua derrota na final do Aberto da Austrália no fim de janeiro em Melbourne para o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, Zverev perdeu sua segunda posição no ranking para o espanhol Carlos Alcaraz.