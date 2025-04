Abusos sexuais no clero: o desafio mais espinhoso do papa Francisco

Em 2021, a Igreja Católica atualizou seu Código Penal pela primeira vez em quase 40 anos para incluir uma menção explícita de abuso sexual por padres contra menores e pessoas com deficiência.

No entanto, as vítimas continuaram a reclamar que o clero ainda não era obrigado a denunciar o abuso às autoridades civis de acordo com os códigos da Igreja, e tudo o que era dito no confessionário permanecia sacrossanto.

- Um registro misto -

Em suas viagens ao exterior, o papa Francisco se reuniu com sobreviventes de abuso, do Canadá à Bélgica, e regularmente pede perdão.

Mas, embora tenha feito mais do que qualquer outro papa para combater o flagelo, ativistas dizem que ele nunca reconheceu o que poderiam ser as causas "sistêmicas" do abuso dentro da Igreja.

Ele foi criticado por não se encontrar com os autores de um importante relatório sobre abuso sexual na França e por pedir cautela na interpretação da afirmação de que cerca de 330.000 menores haviam sido abusados ao longo de 70 anos na Igreja.