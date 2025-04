Após 100 dias de Trump, oposição luta para sair da apatia

- 2026 -

Assim, em meio ao marasmo democrata, algumas figuras da esquerda tentam se manter à tona.

O senador independente Bernie Sanders, ícone da esquerda, iniciou um giro para "combater a oligarquia".

Cada comício do socialista octogenário atrai milhares de simpatizantes, e ele foi acompanhado pela deputada nova-iorquina Alexandria Ocasio-Cortez, outra figura do movimento progressista.

No Congresso, o democrata Cory Booker quebrou, no início de abril, o recorde do discurso mais longo no Senado, protestando por mais de 25 horas ininterruptas contra a política de Donald Trump.

Sua maratona oratória, embora amplamente simbólica, atraiu milhões de visualizações nas redes sociais.