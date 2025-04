Argentina relembra passado de Francisco, do menino travesso ao homem simples

Mas Francisco também tinha um lado de "portenho teimoso", como ela o descreveu. "Embora tivesse dificuldade em um dos joelhos e às vezes mancasse, jamais aceitava ir de táxi", conta Rovira.

- Coração em Flores -

Nesta segunda, o movimento de ir e vir dos fiéis do papa não cessou na Basílica de Flores, um bairro de casas baixas onde fica uma das favelas mais populosas de Buenos Aires. Ao cair da noite, a igreja estava abarrotada de seguidores de Francisco.

"Ele gostava muito de Flores, era o seu bairro, sua paróquia, sua raiz. E, mesmo em Roma, seguia com seu pensamento aqui até o último minuto. Enquanto estava hospitalizado, mandou um quadro para a igreja, seu coração seguia em Flores", declarou o pároco Martín Bourdieu.

Na igreja, todas as missas lembraram a figura do pontífice, e a juventude católica organizou uma jornada de orações para cumprir com a súplica de Francisco: "Rezem por mim".

Na entrada da basílica, vendedores ambulantes ofereciam flores de plástico com uma foto de Francisco. Uma longa fila começava no confessionário no qual Francisco dizia ter recebido o chamado ao sacerdócio. É o que indica uma placa no local.