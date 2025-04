Argentinos lamentam a morte do papa

Os argentinos lamentaram, nesta segunda-feira (21), na Catedral de Buenos Aires, a partida de seu compatriota e líder espiritual, que os deixou "órfãos" e "sozinhos", ao morrer em Roma.

Dezenas de fiéis lotaram a igreja onde Jorge Bergoglio foi arcebispo para assistir à primeira missa em sua homenagem após a notícia de sua morte.

Muitos não conseguiram sentar e se ajoelharam no chão durante a homilia, com lágrimas nos olhos, lotando as naves central e laterais.