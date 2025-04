As viagens do papa Francisco na América Latina

- México -

Em 12ª viagem internacional, para o México, entre 12 e 18 de fevereiro de 2016, o pontífice acrescentou uma escala de três horas no aeroporto José Martí, em Havana (Cuba), para um encontro histórico com o patriarca ortodoxo russo Kirill.

Durante as cerca de 120 horas que permaneceu no México, abordou temas espinhosos como a corrupção, a violência, a pobreza e a exclusão.

No voo de volta a Roma, ele rompeu com o politicamente correto e falou sobre as outras duas questões incômodas para os mexicanos: o abuso sexual de menores e o desaparecimento forçado dos 43 estudantes de Guerrero, cujos familiares ele não recebeu.

- Colômbia -

Em 2017, Francisco esteve na Colômbia de 6 a 11 de setembro para levar uma mensagem de reconciliação e paz após os históricos acordos entre o governo e a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).