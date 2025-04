Camerlengo, o fiel colaborador do papa que administra a Igreja após sua morte

Será na capela da residência Santa Marta, onde o jesuíta argentino vivia e onde morreu. Após o rito, o papa será colocado em um caixão.

Farrell anunciou sua morte na manhã desta segunda-feira, com o semblante sério e vestido de preto. "Esta manhã, às 7h35 (5h35 GMT, 2h35 de Brasília), o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai", disse ele em um comunicado.

Conhecido por seu senso de humor, o cardeal Farrell, que foi capelão na universidade mexicana de Monterrey, chefiou o Dicastério para Leigos, Família e Vida (um dicastério é equivalente a um ministério no Vaticano).

- Carreira nos Estados Unidos -

Foi Francisco, em 2016, quem lhe pediu para liderar este dicastério recém-criado, com o objetivo de combinar as funções de dois dicastérios anteriores.

Farrell logo se estabeleceu em Roma para seu primeiro posto no Vaticano. Ele se tornou cardeal no mesmo ano e, desde janeiro de 2024, é presidente do Tribunal de Cassação do Vaticano.