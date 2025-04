Estupor e devoção na Praça de São Pedro: 'um grande papa' se foi

"Foi estranho. Foram alguns romanos que nos contaram. Eles ficaram tristes. Nós compartilhamos a tristeza deles, mesmo não acreditando muito", diz Pascale Girard, 57 anos.

"Ele era um papa próximo do povo, talvez um pouco mais dos pobres. Ele vinha da América Latina e, nesse sentido, rompia com Bento XVI [seu antecessor alemão]. Achávamos que ele era um papa no mínimo humano e moderno", insiste.

Neste ano de Jubileu, um "ano santo" que ocorre a cada quarto de século, peregrinos do mundo inteiro viajam para Roma, e esta segunda-feira não é exceção: milhares deles, incluindo italianos, sul-americanos, filipinos... estão indo para São Pedro.

Eles são guiados por equipes de voluntários, reconhecíveis por seus coletes verdes, como o venezuelano Royben Noris, incapaz de esconder sua tristeza.

"Ficamos todos realmente surpresos porque ele foi visto ontem na Praça de São Pedro, percorreu toda a praça sem assistência ou oxigênio", disse o homem de 33 anos.

"Foi uma grande alegria para todos vê-lo novamente na praça, andando pela praça, e bem, sua morte hoje é bastante surpreendente porque, bem, nós o vimos muito bem ontem", acrescenta Noris, emocionado demais para continuar falando.