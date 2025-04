EUA acusam Uber de táticas enganosas de assinatura

A agência reguladora do comércio dos Estados Unidos acusou, nesta segunda-feira (21), a Uber de enganar os usuários sobre descontos promocionais em um de seus serviços de assinatura e, inclusive, de tê-los inscrito sem autorização.

Na ação, a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) argumenta que a companhia com sede em San Francisco violou a lei para restaurar a confiança dos consumidores on-line com táticas enganosas no serviço Uber One.

"Os americanos estão cansados de serem registrados em assinaturas não solicitadas que parecem impossíveis de cancelar", disse o presidente da FTC, Andrew Ferguson, em um comunicado para anunciar o processo.