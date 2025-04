Flamengo tem equatoriano Plata como destaque contra LDU em Quito pela Libertadores

O Flamengo, que vive um bom momento, aposta na experiência de Gonzalo Plata em sua visita à LDU para superar o favoritismo do time equatoriano nesta terça-feira (22) pela terceira rodada do Grupo C da Copa Libertadores-2025.

O equatoriano Plata se destaca pelos passes, gols e conhecimento do estádio Rodrigo Paz Delgado. O meio-campista está acostumado a jogar pela seleção de seu país nesse campo, que receberá a partida da Libertadores a partir das 17h locais (19h de Brasília).

O Flamengo, que conquistou o torneio três vezes, está em terceiro no Grupo C com 3 pontos. Uma vitória permitiria ao time carioca assumir provisoriamente a liderança e superar na classificação a LDU, que busca repetir o feito de 2008, quando se tornou o único clube equatoriano a vencer uma Libertadores.