Francisco, alvo de oposição ferrenha dentro da Igreja

- Bispos excluídos

Em novembro de 2023, o papa destituiu o bispo americano Joseph Strickland, uma decisão incomum. Este conservador, um dos inimigos mais ferrenhos do papa, havia criticado sua postura branda a respeito do aborto e sua indulgência com os homossexuais e os divorciados.

Em julho de 2024, o bispo ultraconservador italiano Carlo Maria Vigano, de 83 anos, conhecido por suas críticas severas ao pontificado, foi excomungado por rejeitar a autoridade do chefe da Igreja Católica.

O eminente prelado tradicionalista, que foi embaixador da Santa Sé nos Estados Unidos, pró-Trump e antivacina, havia acusado Francisco de "heresia" e de comportamento "tirânico".

- LGBTQIA+: a bomba "Fiducia supplicans"

Em dezembro de 2023, o Vaticano publicou um documento chamado "Fiducia supplicans" ("Confiança suplicante"), que abriu caminho para a bênção de casais do mesmo sexo, o que provocou indignação no mundo conservador, em particular na África e nos Estados Unidos.