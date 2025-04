Francisco, um papa na era das redes sociais e da IA

Em março de 2016, três anos após o início de seu pontificado, o papa argentino foi ainda mais longe e criou a conta Franciscus no Instagram, que atraiu quase 10 milhões de seguidores.

Assim como no X, o Vaticano publica fotos e vídeos todos os dias, a maioria de cunho religioso, trechos de discursos, textos e intervenções públicas do líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos do mundo.

Seu último vídeo no Instagram, um trecho de um discurso proferido durante a missa do Domingo de Páscoa, recebeu cerca de 400.000 curtidas.

No entanto, essa popularidade não impediu o falecido jesuíta argentino de denunciar regularmente os efeitos negativos das redes sociais.

Embora sirvam "para nos conectar mais", elas também podem "reforçar o nosso autoisolamento", argumentou ele em 2019, em uma mensagem publicada por ocasião do 53º Dia Mundial das Comunicações Sociais.

"Elas também se prestam à manipulação de dados pessoais", acrescentou.