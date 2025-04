Futebol, a grande paixão do papa Francisco

"Quando eu era jovem, sempre me colocavam no gol porque eu jogava mal. Diziam que eu tinha os dois pés no mesmo sapato", confessou em um livro publicado em 2022.

A paixão do 266º papa pelo futebol é inseparável de seu apego ao tradicional San Lorenzo, clube de Buenos Aires, cujos jogos ele costumava assistir com seu pai.

Após sua eleição em 2013, Francisco manteve sua filiação ao clube vermelho e azul, apesar de uma "infidelidade" cometida em 2020 pelo rival Boca Juniors, como parte de um projeto educacional. Uma iniciativa que causou muita polêmica entre torcedores.

Suas inúmeras viagens ao exterior o levaram a celebrar diversas missas gigantes em estádios de futebol. Em setembro de 2023, a torcida do Olympique de Marselha fez uma grande surpresa ao formar dois grandes mosaicos com sua imagem no estádio Vélodrome.

- "Lealdade, respeito, altruísmo" -

"Seja você um jogador de futebol amador ou profissional, ou alguém que gosta de assistir pela televisão, não importa: este esporte faz parte da vida das pessoas. Esse é o seu foco", disse à AFP, no final de 2023, monsenhor Emmanuel Gobillard, bispo de Dignes e delegado do Vaticano para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Gobillard acompanhou grupos de atletas a Roma em diversas ocasiões.