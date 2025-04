JD Vance: o 'cão de guarda' de Donald Trump

Vance relatou grande parte de sua infância pobre e conturbada em sua biografia "Era uma vez um sonho" (Hillbilly Elegy), e chegou a levar sua mãe à Casa Branca para comemorar os dez anos de sobriedade dela.

Depois de servir no Iraque, formou-se em Direito em Yale e fez fortuna no Vale do Silício.

Ele emergiu como um crítico de Trump no primeiro mandato do bilionário na Casa Branca (2017-2021).

Mas em 20 de janeiro, dia da posse de Trump e Vance, há muito havia ficado para trás o homem que no passado comparou Trump ao líder nazista Adolf Hitler. Vance, ao contrário, provou ser leal ao extremo e um mensageiro brutalmente eficaz do mantra de Trump "Make America Great Again" (na sigla 'MAGA' ou Tornar os Estados Unidos Grandes de Novo).

Apenas algumas semanas após assumir o cargo, Vance atordoou aliados já nervosos ao fazer críticas duras à Europa sobre questões relativas a conflitos durante a Conferência de Segurança de Munique, onde alertou que havia um "novo xerife na cidade".

Trump o liberou da coleira novamente durante a visita do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Vance deu um sermão em Starmer diante das câmeras sobre o que ele disse serem restrições à liberdade de expressão, o que provocou um recuo no premiê britânico.