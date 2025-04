Leeds e Burnley conquistam acesso à Premier League

Leeds e Burnley garantiram, nesta segunda-feira (21), seu acesso à Premier League, relegando o Sheffield United à disputa de um playoff de promoção na Championship (segunda divisão inglesa).

O Leeds, do técnico alemão Daniel Farke, goleou o Stoke por 6 a 0, enquanto o Burnley venceu o Sheffield United por 2 a 1 em casa e com isso também confirmou seu acesso à elite do futebol inglês na próxima temporada.

Farke e seus jogadores comemoraram diante de sua apaixonada torcida logo após o apito final. O alemão, que já foi técnico do Norwich na Premier League, elogiou a maneira como sua equipe lidou com a pressão.