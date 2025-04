Leverkusen admite 'acordo' com Xabi Alonso caso receba proposta de ex-clube

"Nosso desejo seria que ele ficasse, mas com ele, temos claro que a decisão precisa ser tomada nas próximas três ou quatro semanas. Não podemos esperar até o final da temporada para descobrir", acrescentou o dirigente do Bayer.

A eliminação do Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Arsenal (5 a 1 no placar agregado) enfraqueceu a posição do técnico 'merengue', o italiano Carlo Ancelotti.

O nome de Xabi Alonso, campeão da última edição da Bundesliga pelo Leverkusen, tem sido mencionado com insistência nos últimos meses como um possível futuro ocupante do cargo no Santiago Bernabéu.

