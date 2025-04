Líderes mundiais rendem homenagem ao falecido papa Francisco

O vice-presidente americano, J.D. Vance, que é católico e se reuniu com o pontífice no domingo, declarou que o seu "coração está com os milhões de cristãos" do mundo.

- Argentina

O presidente argentino Javier Milei se disse honrado de ter conhecido "em sua bondade e sabedoria" o papa Francisco, "apesar de diferenças que hoje são menores".

- México

"Deixa um grande legado de verdadeiro amor ao próximo. Para católicos e não católicos, é uma grande perda. Conhecê-lo foi uma grande honra e privilégio. Descanse em paz", escreveu a presidente mexicana Claudia Sheinbaum.

O papa, destacou, foi um humanista "que optou pelos pobres, pela paz e pela igualdade".