Liverpool pode conquistar Premier League na quarta-feira sem precisar jogar

Faltam cinco rodadas para o fim do campeonato, ou seja, 15 pontos em disputa. Com isso, se perder para o Crystal Palace (12º), o Arsenal poderá conquistar no máximo 12 pontos, o que torna impossível alcançar o Liverpool.

Em caso de empate, o Liverpool não seria campeão matematicamente, mas sim virtualmente, pois superaria o Arsenal por 12 pontos, com um saldo de gols de +10.

O time de Arne Slot precisaria apenas de um empate em Anfield contra o Tottenham no domingo para comemorar com seus torcedores o 20º título inglês em sua história, empatando com o Manchester United em número de conquistas.

O Arsenal, porém, segue em boa fase, invicto desde 22 de fevereiro (quando perdeu por 1 a 0 para o West Ham) e tem como principal objetivo ao final da temporada, pelo menos o mais realista, a Liga dos Campeões.

- City-Villa: duelo crucial por vaga na Champions -

Jogar na quarta-feira dará ao time do técnico Mikel Arteta mais alguns dias de descanso e preparação antes de encarar o jogo de ida da semifinal contra o PSG na terça-feira da semana que vem.