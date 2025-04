Mais de 30 mortos em disparos de artilharia no oeste do Sudão

Mais de 30 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em disparos de artilharia de paramilitares em El Fasher, uma cidade sitiada em Darfur, no oeste do Sudão, informou um comitê de resistência local nesta segunda-feira (21).

O ataque, que ocorreu no domingo, incluiu "fogo de artilharia pesada" e teve como alvo áreas povoadas da cidade, disse o comitê de resistência.

O Sudão é palco de uma guerra de dois anos que coloca as forças do chefe do Exército, Abdel Fattah al-Burhan, contra as de seu adjunto, Mohamed Hamdan Daglo, que lidera as Forças de Apoio Rápido (FAR) paramilitares.