Mexicanos homenageiam Francisco na Basílica de Guadalupe, seu lugar 'favorito' no país

Com aplausos e ovações, cerca de três mil pessoas prestaram homenagem ao papa Francisco na Basílica de Guadalupe, que o pontífice, falecido nesta segunda-feira (21), considerava seu lugar "favorito" no México.

No templo, um dos mais visitados do mundo, no norte da Cidade do México, foi celebrada uma missa em memória do papa argentino liderada pelo arcebispo primaz do México, Carlos Aguiar.

"Este é o lugar favorito do papa Francisco (...) e por isso pedimos a ela (a virgem de Guadalupe) que chegue à casa do pai", declarou Aguiar.