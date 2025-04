'Não sinto falta do tênis', afirma Rafael Nadal

O astro espanhol Rafael Nadal garantiu nesta segunda-feira (21) que não sente falta do tênis, durante a entrega do Prêmio Laureus em Madri, onde foi homenageado como um ícone do esporte por sua brilhante carreira, que terminou em 2024.

"Não sinto falta, sinceramente, não sinto falta mesmo. Não porque estivesse cansado ou em desacordo com o tênis, de jeito nenhum", explicou Nadal à imprensa.

"Terminei feliz e, se pudesse, teria continuado jogando. O tênis me fez feliz a vida toda. Quando você percebe que não consegue, tenta fechar o capítulo, e eu o fechei", reconheceu o maiorquino.