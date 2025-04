O que faz o papa?

Após a morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21), os cardeais se reunirão em conclave para eleger seu sucessor. Seguem as principais prerrogativas do chefe da Igreja Católica:

- Liderar a Igreja

A palavra "papa" vem do grego "pappas", que significa "pai, patriarca", e é por isso que os fiéis o chamam de "Santo Padre".

Considerado o sucessor de São Pedro, a quem Cristo confiou a liderança da Igreja, o papa é o guia espiritual de mais de 1,4 bilhão de católicos no mundo todo.