Os 100 dias de um chefe da Casa Branca que governa 'por instinto'

Para o segundo, Donald Trump, de 78 anos, montou uma equipe que lhe permite governar "por instinto", segundo o termo que ele usou para definir sua política aduaneira, composta por anúncios sensacionalistas e reveses abruptos.

"Desta vez, em comparação com seu primeiro mandato, o presidente se cercou completamente de assessores que não apenas facilitam, mas em alguns casos catalisam suas descaradas manobras de poder", avalia Barbara Trish, cientista política da Universidade de Grinnell.

Se uma imagem tivesse que resumir este início de segundo mandato, seria a do presidente em um Salão Oval remodelado até se transformar em uma galeria dourada, cercado por secretários de gabinete que riem de suas tiradas e jornalistas que o assediam com perguntas enquanto ele assina decretos.

Em um sistema gravitacional do qual Donald Trump é o único centro, a delicada estrutura de freios e contrapesos prevista pela Constituição dos EUA ameaça desaparecer a qualquer momento, alertam os opositores.

- Braço armado -

O equilíbrio institucional se baseia no poder do Congresso e do Judiciário.