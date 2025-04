Papa foi 'um amigo fiel do povo palestino', diz presidente da Autoridade Palestina

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, prestou homenagens ao papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira (21), a quem descreveu como "um amigo fiel do povo palestino", segundo a agência de notícias oficial Wafa.

"Perdemos no dia de hoje um amigo fiel do povo palestino", escreveu Abbas, destacando que o pontífice argentino "reconheceu o Estado palestino e autorizou que a bandeira palestina fosse hasteada no Vaticano".

