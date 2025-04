Papa Francisco morre aos 88 anos

Tanto em Roma quanto no exterior, o "papa do fim do mundo", que liderou os jesuítas durante a ditadura argentina na década de 1970, denunciou incansavelmente todas as formas de violência, do tráfico de pessoas aos desastres migratórios e à exploração econômica.

Mas, apesar de ser um ferrenho opositor do comércio de armas, assistiu impotente às guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

Francisco, um político perspicaz conhecido por sua franqueza, também trabalhou para reformar a Cúria, o governo da Santa Sé, desenvolver o papel das mulheres e dos laicos na Igreja e sanear as finanças do Vaticano.

Para combater o abuso sexual de menores na Igreja, levantou o sigilo pontifício e exigiu que religiosos e laicos relatassem os casos à sua hierarquia.

No entanto, não convenceu as associações de vítimas, que o criticaram por não ter avançado o suficiente.

Um firme defensor do diálogo inter-religioso, especialmente com o islamismo, defendeu uma Igreja "aberta a todos" até o fim, o que lhe rendeu duras críticas de movimentos extremistas por seu apoio aos migrantes.