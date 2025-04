Primeiro destino de seu papado, Brasil relembra Francisco com emoção

Com as emoções à flor da pele, Monique Neves se lembra, na Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, de quando o papa Francisco pegou nos braços seu filho de três meses em 2013.

"Foi o primeiro bebê que o papa Francisco pegou aqui no Brasil", conta, enquanto mostra à AFP a minúscula camiseta com o rosto do pontífice que seu filho vestia naquele dia.

Como centenas de fiéis brasileiros, esta mulher foi ao maior templo católico da cidade após saber da notícia do falecimento do papa argentino, de 88 anos, nesta segunda-feira (21).