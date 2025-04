Rebeca Andrade vence categoria do Prêmio Laureus; Duplantis, Biles e Yamal também brilham

Com isso, se tornou, aos 25 anos, a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com um total de seis medalhas (dois ouros, três pratas e um bronze).

Os prêmios de melhor atleta individual foram para a ginasta americana Simone Biles na categoria feminina e para o saltador com vara sueco Armand 'Mondo' Duplantis.

O jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, que levou a Espanha à conquista da Euro-2024 recebeu o Prêmio Laureus de Melhor Revelação do Ano.

O Real Madrid, por sua vez, ficou com o prêmio de Time do Ano por seu domínio no cenário do futebol mundial no ano passado.

Os 'merengues' conquistaram o 36º título da LaLiga e a 15ª Liga dos Campeões, além da Supercopa da Espanha, triunfos que continuaram nesta temporada com a Supercopa da Europa e a Copa Intercontinental.

- Duplantis e Biles: melhores de 2024 -

Duplantis, de 25 anos, foi nomeado Esportista do Ano após ser indicado quatro vezes, três delas consecutivamente.