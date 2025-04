Tarifas transformam em desafio a importação de brinquedos da China para os EUA

- "Natal difícil" -

Staph, da Duncan Toys, assegura que os produtos para abastecer as lojas americanas, como Target e Walmart, para as festas de fim de ano ainda não chegaram ao país.

Normalmente, os brinquedos produzidos na primavera no hemisfério norte chegam durante o verão e começam a ser enviados no outono, quando as lojas se preparam para o frenesi das compras de fim de ano. Cerca de 90% do estoque vêm do exterior.

"Se isto não for solucionado entre 30 e 60 dias, será uma temporada natalina realmente difícil, com prateleiras vazias em muitos dos principais varejistas", alertou Staph.

Se as tarifas continuarem em vigor, "o preço dos brinquedos disponíveis provavelmente será o dobro ou mais do que o do ano passado", antecipou Ahearn, da Toy Association.

Embora os Estados Unidos fabriquem alguns brinquedos, muitos exigem trabalho manual e levará anos para expandir a base manufatureira local, segundo Ahearn.