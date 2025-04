Veja quem são os cardeais mais destacados para o conclave que elegerá o próximo papa

Este fervoroso defensor do diálogo com os cristãos ortodoxos também dedica atenção especial à comunidade judaica. Ele tem opiniões muito conservadoras sobre casais divorciados e recasados, assim como sobre casais homoafetivos.

Erdö foi criticado por seu silêncio diante das tendências antiliberais do governo húngaro de Viktor Orban. A igreja húngara, no entanto, acolheu suas iniciativas de reformar locais de culto e recristianizar escolas, em nome da defesa do cristianismo na Europa.

- Jean-Claude Hollerich (Luxemburgo), arcebispo de Luxemburgo, 66 anos

Este cardeal jesuíta, assim como Francisco, é apaixonado pela literatura alemã e pela cultura japonesa, e é membro dos dicastérios de Cultura e Educação e do Diálogo Interreligioso.

Este especialista em relações culturais entre a Europa e o Extremo Oriente é conhecido como um teólogo firme nos dogmas, mas aberto à mudança social, como o papa argentino.

ÁSIA

- Antonio Tagle (Filipinas), 67 anos

O ex-arcebispo de Manila, Antonio Tagle, é uma figura moderada que não hesitou em criticar a Igreja Católica por suas falhas, especialmente nos casos de pedofilia.