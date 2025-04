Zverev ultrapassa Alcaraz e é 2º no ranking da ATP

Na briga pelo segundo lugar no ranking da ATP, liderado por mais uma semana pelo italiano Jannik Sinner, o alemão Alexander Zverev, vencedor do torneio de Munique no domingo, ultrapassou o espanhol Carlos Alcaraz, finalista em Barcelona.

Com o triunfo em Munique, após vencer o americano Ben Shelton (6-2 e 6-4) na final, Zverev soma agora 8.085 pontos e está apenas 35 à frente de Alcaraz antes do Masters 1000 de Madri.

O espanhol, por sua vez, perdeu a final de Barcelona para o dinamarquês Holger Rune, que deu um salto significativo para o Top 20, ganhando quatro posições e subindo para o nono lugar no ranking.