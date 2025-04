A defesa da Amazônia, a grande batalha do papa Francisco

No entanto, ele se recusou a atender ao pedido feito pelos bispos latino-americanos de autorizar excepcionalmente a ordenação de alguns homens casados da região amazônica, o que decepcionou muitos setores.

Junto com o pecado ecológico, introduziu o rito amazônico, que para alguns era outra heresia.

A ideia de usar imagens e símbolos de populações amazônicas em ritos litúrgicos gerou muitas reações, principalmente dos setores mais conservadores.

"Não há diferença entre as penas na cabeça de um indígena da Amazônia e o chapéu usado pelos líderes da Igreja", comentou Francisco, provocativamente.

O papa também traçou o caminho para atender às necessidades espirituais dos habitantes da floresta amazônica, pedindo o fortalecimento do papel dos missionários, mas fechando as portas para mulheres diaconisas naquela região.

Francisco evitou a questão do reconhecimento oficial da Igreja do papel fundamental que as mulheres leigas desempenham na disseminação da fé católica na Amazônia, objeto de polêmica.