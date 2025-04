Ancelotti conta com volta de Mbappé para final da Copa do Rei contra o Barcelona

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse nesta terça-feira (22) que espera contar com a presença do atacante francês Kylian Mbappé para a final da Copa do Rei contra o Barcelona, no sábado, em Sevilha.

"Para amanhã [Mbappé e Mendy] não estão aptos, mas vão treinar estes dias, e acho que ambos estarão disponíveis para o jogo de sábado", disse Ancelotti em entrevista coletiva antes da partida contra o Getafe.

O astro francês, que se recupera de uma torção no tornozelo, não pôde jogar no domingo contra o Athletic Bilbao devido a uma suspensão e passou por um momento constrangedor quando as câmeras focaram nele e os torcedores do Santiago Bernabéu começaram a vaiá-lo.