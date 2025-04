Audiência em julgamento da morte de Maradona foca em sua internação domiciliar

Hospitalização ou assistência domiciliar? Monitoramento médico diário ou semanal? O julgamento dos profissionais de saúde pela morte de Diego Maradona se aprofundou nas condições em que o craque passou seus últimos dias antes de morrer em 2020.

Maradona faleceu de edema pulmonar causado por insuficiência cardíaca enquanto estava internado em casa após uma neurocirurgia, de acordo com a autópsia.

Dois funcionários da operadora de saúde responsável pelo atendimento domiciliar indicaram que os médicos pessoais de Maradona, acusados no caso, pediram para escalonar as consultas com visitas do clínico geral e não solicitaram nenhum equipamento além de uma cadeira sanitária, que lhes foi fornecida.