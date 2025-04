Barça vence Mallorca (1-0) e se consolida na liderança do Espanhol

Com amplo domínio no Campeonato Espanhol faltando cinco rodadas para o fim da temporada, o clube catalão, campeão da Supercopa da Espanha em janeiro, classificado para as semifinais da Liga dos Campeões e finalista da Copa do Rei, pode continuar sonhando com a conquista de quatro títulos.

"Acho que fizemos uma ótima partida. Estou muito feliz porque houve rodízio de jogadores, e estou muito contente por eles", disse Gavi à Movistar+ após a partida.

"Poderíamos ter resolvido o jogo antes, mas o goleiro fez uma ótima partida. Tivemos muitas chances que poderíamos ter aproveitado, mas futebol é assim. Nem sempre é fácil marcar. Persistimos até conseguir o gol, e isso é o que importa", continuou o meio-campista.

Na outra partida do dia, o Valencia (14º) empatou em 1 a 1 com o Espanyol (13º) em Mestalla. Javi Puado (40') colocou 'Los Pericos' na frente, mas Javi Guerra deixou tudo igual no início do segundo tempo (57').

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira: