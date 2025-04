Bukele critica Maduro por recusar oferta de troca de imigrantes

Em sua mensagem dirigida a Maduro, o presidente salvadorenho também mencionou o encontro do presidente venezuelano com familiares dos detidos que aconteceu no Palácio de Miraflores: "Foi apenas um espetáculo midiático?"

Apesar da rejeição de Maduro, Bukele informou que enviou a proposta formal à chancelaria da Venezuela. Segundo o Ministério das Relações Exteriores de El Salvador, se ela for aceita, a pasta está preparada para "habilitar os canais necessários para coordenar tecnicamente" a sua implementação.

Sob o argumento de que "não são criminosos", parentes de imigrantes deportados dos Estados Unidos para El Salvador criticaram nesta terça-feira a proposta de troca de prisioneiros feita pelo presidente salvadorenho.

"Não temos por que aceitar uma troca, porque nossos filhos não são criminosos", afirmou a manicure Luismary Gómez, 44, mãe de um homem deportado semanas atrás. "Meu filho assinou sua deportação acreditando que estava fazendo a melhor coisa do mundo, e olha a armadilha em que caiu", criticou Luismary, que se concentrou com outras 50 pessoas na sede da ONU em Caracas.

O governo de Bukele é um aliado-chave do presidente americano Donald Trump em sua política anti-imigração, e recebeu, em pouco mais de um mês, 288 deportados, 252 deles venezuelanos, que estão em uma prisão de segurança máxima salvadorenha.

Há cerca de um mês, Trump invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 para prender e deportar para El Salvador venezuelanos e salvadorenhos que acusou de integrar as organizações criminosas Trem de Aragua e Mara Salvatrucha. Eles foram levados para o Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), prisão construída por Bukele e considerada a maior da América Latina, com capacidade para 40 mil pessoas.