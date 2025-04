Centro do Haiti tem mais de 50.000 deslocados em duas semanas, diz ONU

Mais de 50.000 pessoas foram deslocadas em apenas duas semanas no centro do Haiti, devido ao avanço da violência das gangues nos arredores da capital, Porto Príncipe, informou, nesta terça-feira (22), a agência da ONU para as Migrações.

O Haiti, país mais pobre das Américas, sofre há tempos com a violência de quadrilhas criminosas, acusadas de cometer homicídios, estupros, saques e sequestros em um contexto de instabilidade política.

Em 31 de março, as gangues atacaram cidades do departamento do centro do país, sobretudo Saut-d'Eau e Mirebalais, a 50 km da capital, onde o ataque alvejou a delegacia e a prisão, com a libertação de 529 detidos.