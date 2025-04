City vence Aston Villa (2-1) no fim e fica mais perto de vaga na Champions

O Manchester City conquistou os três pontos nos acréscimos com uma vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa nesta terça-feira (22), na partida que abriu a 34ª rodada da Premier League, um triunfo suado que deixa o City mais perto da classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Após um cruzamento de três dedos do ponta belga Jérémy Doku, o português Matheus Nunes mandou a bola para o fundo das redes do goleiro argentino Emiliano Martínez (90'+4) para alegria do Etihad Stadium, segundos antes do apito final.

Foi preciso a jogada de pura categoria do belga, que havia entrado em campo pouco antes, e o oportunismo do meio-campista português para que o City, que foi superior no segundo tempo, chegasse à vitória.