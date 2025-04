Discussões técnicas entre Irã e EUA sobre programa nuclear são adiadas para sábado

As negociações técnicas entre especialistas iranianos e americanos sobre o programa nuclear de Teerã, inicialmente agendadas para quarta-feira, foram adiadas para sábado (25), anunciou o corpo diplomático da República Islâmica em um comunicado.

Irã e Estados Unidos devem se reunir em Omã no sábado para uma terceira rodada de negociações.

As negociações contam com a presença do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqhchi, e do enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff.