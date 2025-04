Economia global crescerá 2,8%, pressionada pelas tarifas de Trump, prevê o FMI

A China, principal alvo das tarifas de Trump (+145% sobre seus produtos, além daquelas em vigor antes do republicano retornar ao poder em janeiro), também sentirá o golpe. Poderá experimentar seu menor crescimento desde 1990, com apenas 4% de expansão do PIB.

Espera-se que a zona do euro se saia melhor, mas "as tarifas prejudicarão uma modesta recuperação econômica (...) apesar do aumento dos gastos públicos" em alguns países como a Alemanha, explicou Gourinchas. Em sua opinião, mais gastos "em infraestrutura poderiam ajudar a acelerar o crescimento".

A única exceção é a Espanha, que experimentou o maior crescimento na zona do euro nos últimos dois anos. O FMI eleva sua previsão de crescimento do país para 2,5%, a maior taxa entre as economias avançadas.

Outra consequência das tarifas será um provável aumento da inflação nas economias avançadas para 2,5% este ano. Nos Estados Unidos, pode ficar em torno de 3% este ano.

