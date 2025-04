Escolas se adaptam às mudanças climáticas nas Filipinas

A professora de pré-escola Lolita Akim liga cinco ventiladores de piso e outros três estão a postos, enquanto luta para manter a atenção de seus pequenos alunos, submetidos ao calor sufocante de Manila.

No ano passado, as ondas de calor tiraram milhões de crianças das escolas nas Filipinas. Foi a primeira vez que as temperaturas elevadas causaram suspensões em larga escala das aulas, provocando uma série de mudanças.

Este ano letivo começou dois meses antes que o habitual e o semestre terminará antes do pico de calor, em maio. As aulas foram reprogramadas para manter as crianças longe do calor do meio-dia e as escolas foram equipadas com ventiladores e postos de hidratação.