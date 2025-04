Estudo sobre aumento do autismo nos EUA não estará pronto até setembro, segundo funcionário

Um alto funcionário americano corrigiu nesta terça-feira (22) o ambicioso cronograma do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., no qual prometia revelar em setembro de 2025 a causa do aumento dos casos reportados de autismo.

Kennedy Jr., um cético das vacinas, tem promovido há bastante tempo uma teoria desacreditada que vincula as vacinas infantis com o autismo. "Para setembro, sabermos o que causou a epidemia de autismo", disse ele no início deste mês.

Contudo, Jay Bhattacharya, diretor dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês), disse à imprensa nesta terça que o cronograma prometido não se referia a uma descoberta, mas ao lançamento de uma nova pesquisa sem data limite para dar resultados.